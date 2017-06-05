Капитальные затраты "Арктик СПГ-2" будут на 20-30% ниже "Ямал СПГ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что капитальные затраты на строительство завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" будут на 20-30% ниже "Ямал СПГ". Об этом журналистам сказал глава компании Леонид Михельсон.

"В проекте "Арктик СПГ-2" рассматриваем концепцию строительства завода на гравитационных платформах. Это позволит избежать больших затрат на логистику доставки грузов, сэкономить на строительстве за счет отсутствия большого количества термостабилизаторов и свай, которые необходимы для работы в условиях вечной мерзлоты. Мы уверены, что капитальные затраты проекта "Арктик СПГ-2" будут на 20-30% ниже, чем на "Ямал СПГ", - сказал он.

По его словам, компания намерена привлечь к реализации зарубежных партнеров, но не готова снизить долю "Новатэка" в проекте ниже 50%.

Михельсон также подчеркнул, что уверен в наличии спроса на СПГ в 2025 году.

"Да, уверен. Мы приступаем к реализации "Арктик СПГ-2", и на нас сейчас уже выходят потенциальные покупатели с предложением рассматривать закупку нашего будущего СПГ", - сказал глава компании.