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Главный биржевой индекс Катара упал на 8%

Экономика и бизнес
5 июня, 10:28 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

По данным Катарской фондовой биржи, наблюдается серьезное падение акций 13 ведущих компаний

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Главный биржевой индекс Катара упал в понедельник на 8% на фоне разрыва дипломатических отношений с эмиратом пяти арабских государств - Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Об этом свидетельствуют данные Катарской фондовой биржи.

Это произошло в самом начале торгов. Наблюдается серьезное падение акций 13 ведущих компаний, котирующихся на фондовой площадке. Больше всего просели акции Катарского национального банка QNB - на 9,7%.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Йемен обвинили власти эмирата в том, что они оказывают поддержку террористическим группировкам и вмешиваются во внутренние дела государств региона. Командование аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, также приняло решение об исключении Катара из состава участников альянса, ведущего борьбу с мятежниками-хуситами в Йемене. 

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