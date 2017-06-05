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Mitsubishi возобновит сборку внедорожников Pajero Sport на заводе в Калуге

Экономика и бизнес
5 июня, 11:14 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

С 2015 года компания производит на заводе в Калуге обновленную версию Mitsubishi Outlander

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КАЛУГА, 5 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Японская компания Mitsubishi возобновит производство внедорожника Pajero Sport на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил  ТАСС губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"На ПСМА Рус" в Калуге решено возобновить производство Mitsubishi Pajero Sport, которое было приостановлено в 2016 году", - сказал губернатор, не уточнив сроков.

Ожидаемые изменения на производстве пресс-служба компании пока не комментирует. Как сообщалось ранее, после снятия с производства Mitsubishi Pajero Sport модель в Россию стала поставляться с завода в Таиланде. Тогда компания объясняла это желанием протестировать новую марку на разных рынках и понять интерес к ней.

С 2015 года компания производит на заводе в Калуге обновленную версию Mitsubishi Outlander.

Также, по словам Артамонова, сейчас завод "ПСМА Рус" приостановил производство автомобилей в связи с организацией выпуска легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen, после этого начнется выпуск новых легковых автомобилей этих марок. В одном из интервью ТАСС губернатор сообщал, что концерн ищет пути активизации своей деятельности, в том числе за счет размещения производств коммерческих автомобилей Peugeot, Citroen. По словам Артамонова, всегда был популярен коммерческий сектор автомобилей этого автозавода - фургоны и маленькие автобусы, сейчас в Калуге планируется к сборке еще одна новая модель коммерческого автомобиля.

"ПСМА Рус" - совместное предприятие автоконцерна Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen, работает в Калуге с 2010 года. Проектная мощность завода составляет 125 тыс. автомобилей в год. В частности, на калужском предприятии выпускаются модели Citroеn C4 Седан, Peugeot 408, Mitsubishi Outlander 2016 и Pajero Sport. Производство Pajero Sport в России началось 2 июля 2013 года вслед за ранее локализованным кроссовером Outlander.

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