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Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта

Экономика и бизнес
5 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 июня./ТАСС

Участок около деревни Анкудиново подлежит изъятию для реконструкции автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково

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МОСКВА, 5 июня./ТАСС/. Департамент городского имущества Москвы просит суд изъять земельный участок, принадлежащий главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, в целях реконструкции Боровского шоссе. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

"Департамент городского имущества Москвы обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит изъять для государственных нужд земельный участок площадью 1 тыс. 671 кв. м в поселении Марушкинское около деревни Анкудиново, принадлежащий Сергею Данкверту", - сказала она, пояснив, что истец просит установить сумму возмещения стоимости участка в размере 1 млн 456 тыс. рублей.

Как следует из иска, в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому данный участок подлежит изъятию для реконструкции автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково через деревню Рогозинино, Верховье.

Пресс-секретарь отметила, что ответчику был направлен на согласование проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд Москвы, в котором указана оценка рыночной стоимости изымаемого объекта с расчетом убытков. Срок заключения соглашения составляет три месяца, он уже истек, и до настоящего времени подписанный проект соглашения в департамент развития новых территорий Москвы не поступал, в связи с чем истец обратился в суд с заявлением о принудительном изъятии.

"В настоящее время рассмотрение искового заявления приостановлено в связи с назначением судом экспертизы", - добавила Ехтанигова.

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