ГК "Автодор" готов с инвесторами построить платный выезд с М-4 до аэропорта Домодедово

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" вернулась к идее строительства платной трассы с дороги М-4 "Дон" до аэропорта Домодедово. Об этом сказал журналистам глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах. По его словам, было пересмотрено финансирование проекта и соотношение частных и государственных инвестиций.

"Хозяевам "Домодедово" интересен (этот проект - прим. ТАСС), вопрос заключается в том, что они убедительно просят структурировать проект так, чтобы там было какое-то государственное финансирование. Небольшое, в пределах 10-15%, но надо, чтобы государство участвовало", - сказал он, добавив, что частные инвестиции, которые, соответственно, составят 85-90%, готовы предоставить владельцы аэропорта.

Кельбах отметил, что стоимость проекта оценивается в 11,5-12 млрд рублей, протяженность участка - 6,5 км.

Глава "Автодора" напомнил, что ранее проект предполагал государственно-частное финансирование в соотношении 50 на 50 и это оказалось неподъемно для бюджета. На сегодняшний день реализация проекта, как и прежде, под вопросом из-за ограниченных ресурсов госбюджета, сказал он.

При этом при корректировке программы деятельности ГК "Автодор" компания заложит этот проект в программу, заключил Кельбах.