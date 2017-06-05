Оборонный завод "Радиоприбор" во Владивостоке вновь начнет выпуск продукции в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Обновленный завод "Радиоприбор" возобновит выпуск продукции в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор концерна "РТИ" Игорь Бевзюк.

"Помимо набора людей, которые были приняты на первый этап, у нас идет закупка комплектующих и материалов. Это уже с июля позволит наращивать количество людей, занятых в производстве. Осенью - выход на полноценную подготовку производственного цикла, так, чтобы в 2018 году иметь выпуск первых изделий в сторону Дубненского машиностроительного завода", - сказал Бевзюк.

По его словам, в настоящее время на "Радиоприборе" уже заняты порядка 100 человек. "Мы ожидаем, что 340-350 человек будут трудоустроены к осени, а на конец будущего года это количество будет практически удвоено - около 600 человек", - уточнил гендиректор "РТИ".

Бевзюк отметил, что создание на мощностях "Радиоприбора" производственного комплекса Дубненского машиностроительного завода им. Федорова направлено на реанимацию уникального предприятия, создание на нем новых рабочих мест, а также гарантированную социальную поддержку высококлассных сотрудников и специалистов "Радиоприбора".

"Один из наших основных заказчиков - Минобороны России. Мы считаем, что уникальные компетенции "Радиоприбора" по созданию современной военной продукции расширят научно- производственный арсенал нашего отраслевого холдинга, укрепят его позиции на внешнем и внутреннем рынках, а также создадут условия для дальнейшего совершенствования и наращивания производственных мощностей нашей технологической цепочки", - подчеркнул Бевзюк.

Ситуация с "Радиоприбором"

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. В 2016 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал, что "Радиоприбор" не будут банкротить, а в конце года завод получил контракт в рамках гособоронзаказа.

В 2016 году в рамках перевода в создаваемый на базе "Радиоприбора" производственный комплекс Дубненского машиностроительного завода работников сократили.

Входящий в Концерн "РТИ" ОАО "Дубненский машиностроительный завод" - оборонно-промышленное предприятие, основное направление работы которого - выпуск продукции специального назначения. Производственно- технологический комплекс ДМЗ позволяет выполнять все виды работ по созданию авиационной и ракетной техники: от проектирования и производства оснастки до изготовления всех необходимых комплектующих, сборки и выпуска готовых изделий на самом современном уровне.

Концерн "РТИ" - крупнейший российский холдинг в области обороны, комплексных систем связи и безопасности, системной интеграции и микроэлектроники, интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий.