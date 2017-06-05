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"Автодор" открыл съезд на трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" из аэропорта Шереметьево

Экономика и бизнес
5 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Второй съезд из города в Шереметьево планируется открыть в середине июня

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ГК "Автодор" открыл движение по новому съезду транспортной развязки на автомобильную дорогу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"На первом этапе, с учетом меньших затрат, открыт съезд именно для людей, которые выезжают из аэропорта, как и в сторону Зеленограда, так и в сторону Москвы. Это просто ускорит выход людей из общей аэропортовой зоны",- пояснил Дворкович.

По его словам, открытие съезда от Шереметьево-1 на платную дорогу М-11 изначально было запланировано на более поздний срок, но по причине напряженного трафика из-за строительства вокруг Шереметьево совместно с концессионерами было принято решение открыть движение по развязкам раньше.

В "Автодоре" подчеркнули, что второй съезд из города в аэропорт будет открыт в середине июня.

Новая развязка позволит распределить транспортные потоки по направлению в Москву, Зеленоград, и Солнечногорск. Движение будет осуществляться из терминалов А; В; С аэропорта Шереметьево на трассу М-11 через Шереметьевское шоссе по съездам развязки N 4. Открытие съезда данной развязки уменьшит транспортные нагрузки на федеральную автомобильную дорогу М-10 "Россия", а также Старошереметьевское и Международное шоссе и обеспечит альтернативное направление потоков транспортных средств на автомобильную дорогу М-11.

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