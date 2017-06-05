Минфин направит на покупку валюты с 7 июня по 6 июля 45,1 млрд рублей допдоходов от нефти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин России в период с 7 июня по 6 июля 2017 г направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд рублей.

Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июня по 6 июля 2017 года, составляет 45,1 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,1 млрд. рублей", - говорится в документах.

По данным Минфина, положительное отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в июне 2017 года прогнозируется в размере плюс 41,2 млрд руб.

Ранее (с 10 мая по 6 июня) Минфин ежедневно закупал валюту в эквиваленте 0,4 млрд руб. По данным Минфина, положительное отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 гг., в июне 2017 г. прогнозируется в размере плюс 41,2 млрд руб. По итогам мая аналогичный показатель составил 3,8 млрд руб. против прогноза Минфина на уровне 54,5 млрд руб. Механизм закупок валюты Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г. По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход Казначейства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщил Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже. Реакция рубля По данным торгов, курс рубля к доллару и евро на Московской бирже не отреагировал на публикацию планов Минфина России по покупке в июне иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. По состоянию на 12:12 мск доллар торгуется на отметке 56,57 руб., что на 0,1% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,28%, до 63,73 руб. При этом до публикации планов Минфина по закупке валюты в июне курс доллара находился на отметке 56,56 руб., а евро - на уровне 63,73 руб.