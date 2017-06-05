"Норникель" приостановил работу нескольких предприятий в рамках экологической акции

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. "Норникель"во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, проводит экологическую акцию "Экочас" и приостановливает работу основных производственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе копании.

"В акции, цель которой - сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове", - сообщили в пресс-службе.

В Норильске были приостановлены обе печи Ванюкова и конвертеры плавильного цеха Медного завода. Это позволило снизить использование более 8 тыс. куб. м. кислорода, более 1 тыс. куб. м. природного газа, а также снизить объем суточного выброса газа в атмосферу.

Кольская ГМК, расположенная в Мурманской области, полностью остановила на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха (2 печи кипящего слоя, 1 отражательная печь, 2 конвертора). Приостановка продлится с 9 до 14 часов. Плавильный цех в поселке Никель с 9 до 15 часов снизит на 30% нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов. "Для Кольской ГМК одним из приоритетов является ответственность за экологическое состояние в районе наших производств, поэтому мы с готовностью поддержали инициативу о проведении акции", - приводит пресс-служба слова главного инженера - технического директора Кольской ГМК Вадима Копылова.

Во время проведения акции Кольская ГМК не только сократит выбросы в атмосферу, но и сэкономит около 30 тыс. киловатт-часов электроэнергии. В целом за счет поэтапной модернизации производства Кольская ГМК за последние 18 лет сократила выбросы диоксида серы почти в два раза. Инвестиции компании в экологию за этот же период составили более 15 млрд рублей.

Такая акция проводится на "Норникеле" впервые. Она организована в рамках экологической программы компании. Как отметили в пресс-службе, экологическая акция не повлияет на долгосрочные производственные задачи компании, поскольку работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонтные работы.