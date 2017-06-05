Партия роста направила в Госдуму предложения по поправкам в законопроект о реновации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложения по изменениям в законопроект о реновации жилого фонда Москвы. В частности, предлагается обеспечить собственникам нежилых помещений возможность денежной компенсации в размере рыночной стоимости изымаемых объектов, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

Предложения разработаны по итогам работы кол-центра Партии роста, организованного для предпринимателей, владеющих или арендующих помещения в пятиэтажках, включенных в программу реновации. По данным партии, в зданиях, находящихся в списках на снос, зарегистрировано более 26 тысяч компаний (данные ЕГРЮЛ), а осуществляют свою деятельность 4415 компаний (ручной подсчет по справочнику 2ГИС). Между тем пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы ранее сообщала, что в домах, которые предлагается включить в программу реновации, владеют помещениями или арендуют их всего около 500 субъектов малого и среднего бизнеса.

"Партия роста подготовила свои предложения по изменению закона о реновации, которые официально направила в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина", - говорится в сообщении. Партия роста не представлена в Госдуме и, соответственно, не имеет права законодательной инициативы.

В частности, Партия роста предлагает в случае изъятия у собственника нежилого недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд "предусмотреть его право выбора на один из следующих видов компенсации: равнозначное помещение, равноценное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений".

Также Партия роста считает необходимым установить в законе, что в соглашении об изъятии недвижимого имущества должны в обязательном порядке указываться кадастровые номера объектов недвижимости, передаваемых взамен изымаемых объектов недвижимого имущества, рыночная стоимость таких объектов, срок их передачи.

Кроме того, предлагается "предусмотреть дополнительную выплату собственникам нежилых помещений в виде компенсации за упущенную выгоду" и "определить порядок предоставления компенсации лицам, ведущим предпринимательскую деятельность в нежилых помещениях, на расходы, которые потребуются для перевода бизнеса в новые помещения". Помимо этого, Партия роста предлагает законодателям предусмотреть установление налоговых каникул для бизнесменов, переводящих деятельность своих предприятий в иные нежилые помещения в рамках программы реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. 6 июня в Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о реновации, к участию в которых приглашены москвичи. Второе чтение запланировано на 9 июня.