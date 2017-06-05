Глава Россельхознадзора попросил суд оценить его землю для изъятия в пользу Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в Щербинский районный суд с просьбой провести экспертизу и пересмотреть рыночную стоимость принадлежащего ему участка, который власти Москвы хотят изъять для реконструкции Боровского шоссе. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Решение об изъятии земельного участка до настоящего времени не принято по причине рыночной стоимости рассматриваемого недвижимого имущества. Учитывая то, что предлагаемая департаментом городского имущества Москвы сумма возмещения явно занижена, Сергеем Данквертом было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы объекта недвижимости с целью установления рыночной цены", - рассказала она. Суд данное ходатайство удовлетворил, вопрос находится на стадии разрешения.

Ранее пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова сообщила ТАСС, что департамент городского имущества Москвы просит суд изъять земельный участок, принадлежащий главе Россельхознадзора, для реконструкции Боровского шоссе. Участок расположен в поселении Марушкинское, около деревни Анкудиново, его площадь составляет 1,671 тыс. кв. м. Сумма возмещения оценивается в 1,46 млн рублей.

Как следует из иска, в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому данный участок подлежит изъятию для реконструкции автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье.

Суд направил Данкверту на согласование проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд Москвы, в котором указана оценка рыночной стоимости изымаемого объекта с расчетом убытков. Срок заключения соглашения составляет три месяца, он уже истек, и до настоящего времени подписанный проект соглашения в департамент развития новых территорий Москвы не поступал, в связи с чем истец обратился в суд с заявлением о принудительном изъятии. Рассмотрение искового заявления приостановлено в связи с назначением судом экспертизы, добавила Ехтанигова.