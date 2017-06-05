Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Россельхознадзора попросил суд оценить его землю для изъятия в пользу Москвы

Экономика и бизнес
5 июня, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что "предлагаемая департаментом городского имущества Москвы сумма возмещения явно занижена"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в Щербинский районный суд с просьбой провести экспертизу и пересмотреть рыночную стоимость принадлежащего ему участка, который власти Москвы хотят изъять для реконструкции Боровского шоссе. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Решение об изъятии земельного участка до настоящего времени не принято по причине рыночной стоимости рассматриваемого недвижимого имущества. Учитывая то, что предлагаемая департаментом городского имущества Москвы сумма возмещения явно занижена, Сергеем Данквертом было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы объекта недвижимости с целью установления рыночной цены", - рассказала она. Суд данное ходатайство удовлетворил, вопрос находится на стадии разрешения.

Ранее пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова сообщила ТАСС, что департамент городского имущества Москвы просит суд изъять земельный участок, принадлежащий главе Россельхознадзора, для реконструкции Боровского шоссе. Участок расположен в поселении Марушкинское, около деревни Анкудиново, его площадь составляет 1,671 тыс. кв. м. Сумма возмещения оценивается в 1,46 млн рублей.

Как следует из иска, в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому данный участок подлежит изъятию для реконструкции автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье.

Суд направил Данкверту на согласование проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных нужд Москвы, в котором указана оценка рыночной стоимости изымаемого объекта с расчетом убытков. Срок заключения соглашения составляет три месяца, он уже истек, и до настоящего времени подписанный проект соглашения в департамент развития новых территорий Москвы не поступал, в связи с чем истец обратился в суд с заявлением о принудительном изъятии. Рассмотрение искового заявления приостановлено в связи с назначением судом экспертизы, добавила Ехтанигова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн
5
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
6
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама