Минприроды не исключает особых условий аукциона на ямальские месторождения газа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России не исключает особых условий для участников аукциона на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, запасы газа по которым оцениваются в 206,4 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.

"Прорабатываем (аукционную документацию - прим. ред.). Не исключаем особых условий", - сказал он.

При этом Донской затруднился назвать точную дату передачи в правительство проекта распоряжения, но отметил, что "не в этом месяце".

Ранее сообщалось, что Роснедра готовят проект распоряжения правительства о проведении в 2017 году аукциона на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале. Намерение участвовать в этих аукционах уже подтвердил "Новатэк".