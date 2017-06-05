Минприроды не исключает особых условий аукциона на ямальские месторождения газа

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России не исключает особых условий для участников аукциона на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, запасы газа по которым оцениваются в 206,4 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.
"Прорабатываем (аукционную документацию - прим. ред.). Не исключаем особых условий", - сказал он.
При этом Донской затруднился назвать точную дату передачи в правительство проекта распоряжения, но отметил, что "не в этом месяце".
Ранее сообщалось, что Роснедра готовят проект распоряжения правительства о проведении в 2017 году аукциона на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале. Намерение участвовать в этих аукционах уже подтвердил "Новатэк".