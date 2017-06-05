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Медведев: число льготных авиарейсов внутри страны увеличится

Экономика и бизнес
5 июня, 14:50 UTC+3 ГОРКИ 5, июня. /ТАСС

Правительство продолжит субсидирование авиакомпаний, отметил премьер

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в этом году продолжит субсидирование авиакомпаний, благодаря чему количество льготных рейсов внутри страны возрастет.

"Благодаря программам субсидирования, билеты становятся дешевле, в Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку, в Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил: "Мы продолжим компенсировать затраты авиаперевозчиков на льготные полеты и в этом году, более того, мы продолжаем расширять географию этих полетов". Медведев добавил, что "подписал два документа, которые увеличивают сеть дотируемых маршрутов".

Глава кабинета министров уточнил, что "количество субсидированных маршрутов на Дальнем Востоке увеличивается с 67 до 73". Среди них он назвал новые льготные маршруты, которые связывают Хабаровск, Благовещенск, Якутск с Красноярскому, Нерюнгри, Новосибирском и Симферополем, а также Анадырь и Хабаровск. "Кроме того в категорию льготных маршрутов включаются и перевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Архангельск, Мурманск и Калуга, число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи".

Премьер надеется, что принятое решение "будет способствовать лучшей транспортной мобильности граждан". Он напомнил, что правительство "8 лет выделяет деньги на поддержку воздушных перелетов", что позволяет "большему число людей добираться либо в европейскую часть страны из удаленных уголков нашего государства, либо решать какие-то сезонные задачи".

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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