Набиуллина: экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ЦБ РФ видит своей главной задачей удержание низкого уровня инфляции, и бизнес уже почувствовал положительный эффект этой тенденции.

"Мы считаем, что бизнес уже сейчас начал на себе испытывать выгоды от низкой инфляции, мы видим и рост, и рост инвестиций", - сказала Набиуллина. Важно, чтобы эти факторы закрепились, и наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция - это надолго, добавила она.

Роль небанковских финансовых организаций в РФ будет возрастать с переходом экономики на инвестиционную модель, рассказала Набиуллина.