Набиуллина: экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
ЦБ РФ видит своей главной задачей удержание низкого уровня инфляции, и бизнес уже почувствовал положительный эффект этой тенденции.
"Мы считаем, что бизнес уже сейчас начал на себе испытывать выгоды от низкой инфляции, мы видим и рост, и рост инвестиций", - сказала Набиуллина. Важно, чтобы эти факторы закрепились, и наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция - это надолго, добавила она.
Роль небанковских финансовых организаций в РФ будет возрастать с переходом экономики на инвестиционную модель, рассказала Набиуллина.