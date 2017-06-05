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Набиуллина: экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала

Экономика и бизнес
5 июня, 15:20 дата обновления: 5 июня, 15:32 UTC+3

Как отметила глава Центробанка, российский бизнес уже почувствовал положительный эффект от низкой инфляции

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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экономика России растет в квартальном выражении уже три квартала. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ЦБ РФ видит своей главной задачей удержание низкого уровня инфляции, и бизнес уже почувствовал положительный эффект этой тенденции. 

"Мы считаем, что бизнес уже сейчас начал на себе испытывать выгоды от низкой инфляции, мы видим и рост, и рост инвестиций", - сказала Набиуллина. Важно, чтобы эти факторы закрепились, и наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция - это надолго, добавила она.

Роль небанковских финансовых организаций в РФ будет возрастать с переходом экономики на инвестиционную модель, рассказала Набиуллина.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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