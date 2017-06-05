Через Литву в Европу проследовал первый железнодорожный состав с грузами из Китая

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ВИЛЬНЮС, 5 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Первый железнодорожный грузовой состав, следующий по трансконтинентальному маршруту Китай - Литва - Западная Европа, прибыл на литовскую станцию Кена на границе с Белоруссией и проследовал на пограничный пункт с Польшей Шештокай. Историческим назвал это событие первый заместитель гендиректора государственного предприятия Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") Геримантас Баканас.
"Это исторический момент открытия еще одного окна в Европу", - отметил он. Состав включает 41 платформу с 82 грузовыми танк-контейнерами с химическим материалом для адресатов в Германии и Франции. По прогнозу Баканаса, до конца года Литва примет и обслужит до 20 грузовых составов из Китая.
Он считает, что партнеры непременно учтут скорость перевозки и воспользуются трансконтинентальным маршрутом через Литву. "В пути состав находился девять суток и преодолел 5,5 тыс. км. До заказчика в Германии поезд дойдет за 12 суток. Морем на это бы ушло не менее 40 суток", - обрисовал преимущества железнодорожного варианта доставки грузов представитель компании.
Грузоперевозки на этом направлении стали возможны после подписания Lietuvos gelezinkeliai в апреле договора о транзите грузов с "Объединенной транспортно-логистической компанией" (ОТЛК, создана железными дорогами России, Белоруссии и Казахстана). ОТЛК является логистическим оператором, осуществляющим транзитные контейнерные перевозки между Европой и Азией.