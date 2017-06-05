Испытания отечественного двигателя для МС-21 завершатся до конца года

ПЕРМЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Специалисты до конца 2017 года завершат последний, сертификационный, этап летных испытаний перспективного авиадвигателя ПД-14 для нового российского пассажирского самолета МС-21.

Об этом ТАСС сообщил управляющий директор и генеральный конструктор пермского АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

Сейчас на лайнере устанавливаются двигатели PW 1400G производства американской Pratt & Whitney.

"В марте завершился второй этап летных испытаний. Сейчас мы готовим третий этап, уже сертификационный, он позволит нам ставить двигатели на МС-21", - рассказал Иноземцев. По его словам, третий этап летных испытаний завершится к концу 2017 года, после этого планируется подписать специальный акт, разрешающий оснащать самолеты отечественными двигателями.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования МС-21, серийный выпуск которого предполагается начать в 2019 году. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в конце мая сообщил, что испытания самолета планируется завершить в 2018 году, а с весны 2019 года он будет летать "только на российском двигателе".

МС-21

Новый российский пассажирский ближне- среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет 28 мая 2017 года, который состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - 1 тыс. метров, скорость - 300 км/час. Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения. Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке перевозчика будет эксплуатироваться 50 МС-21. Есть и первые зарубежные заказчики.

Имеется также твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин. Также заключено соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку шести самолетов и опцион на четыре машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия может поставить до 1 тыс. новейших отечественных самолетов до 2037 года.