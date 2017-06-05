Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте иностранных инвестиций в агросектор региона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о положительной динамике в сельском хозяйстве региона и интересе иностранных инвесторов к этой сфере. "Растет сельское хозяйство, - заявил глава региона на встрече с президентом. - Благодаря правительственной программе есть поддержка капитальных затрат".

По его словам, только в производстве молока 35% капитальных затрат финансируются по федеральной программе. Говоря об иностранных инвестициях, Воробьев привел в качестве примера вьетнамскую компанию "Ти-Эйч Тру милк", которая собирается инвестировать несколько сотен миллионов долларов. "Мы выделили четыре тысячи гектаров, и вьетнамский инвестор, частный инвестор, хочет построить несколько мощных молочных ферм для того, чтобы дальше заниматься уже переработкой молока, - добавил губернатор. - Интерес большой". Также в Подмосковье реализуются программы по производству грибов. Кроме того, интерес к аграрным проектам в Московской области проявляют китайские бизнесмены, которые инвестируют в производство свинины.

"Это вполне возможно, - отреагировал Путин. - У нас хорошие примеры: инвестиции в сельское хозяйство из Азиатско-Тихоокеанского региона, китайские инвесторы".