Средний ущерб финорганизаций от кибератак в 2016 году приблизился к $1 млн

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Средний совокупный ущерб от одной кибератаки на финансовую организацию в 2016 году достиг $926 тыс. Такие данные приводит "Лаборатория Касперского" по результатам исследования "Финансовые киберугрозы в 2016 году", в котором приняли участие 800 представителей финансовых компаний из 15 стран мира.
По информации компании, средний урон от атак на POS-терминалы составил $2,1 млн, от угроз, связанных со взломом мобильных устройств - $1,6 млн, от целевых атак - $1,3 млн.
Согласно исследованию, финансовые организации увеличивают бюджеты на информационную безопасность. В частности, 83% опрошенных уверены, что эти расходы в дальнейшем будут только расти.
"Мы уверены, что успешная стратегия защиты подразумевает сбалансированный подход к распределению ресурсов - средства должны направляться не только на соответствие обязательным требованиям, но и на защиту от целевых атак, повышение осведомленности сотрудников о безопасности и расширение базы знаний о специфических для отрасли угрозах", - приводит пресс-служба компании слова руководителя направления Kaspersky Fraud Prevention Александра Ермаковича.