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ЦБ на очередном заседании может обсудить снижение ключевой ставки на 0,25 и 0,5 п.п.

Экономика и бизнес
5 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Сейчас ключевая ставка регулятора составляет 9,25%

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России на предстоящем заседании совета директоров, которое пройдет 16 июня, может обсудить два варианта снижения ключевой ставки - на 0,25 и 0,5 процентного пункта. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы действительно будем рассматривать две опции, принимать решение на базе анализа показателей инфляции и инфляционных ожиданий и ситуации в экономике. Сейчас идет подготовка к заседанию, будем выбирать возможный шаг", - сказала Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,25%. В марте 2017 года совет директоров Банк России впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

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