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Минвостокразвития начало отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ

Экономика и бизнес
5 июня, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Для рассмотрения до 1 июля принимаются заявки от всех желающих, которые представят свой проект на сайте forumvostok.ru

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство России по развитию Дальнего Востока начало отбирать инвестиционные проекты для презентации в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре этого года во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Идеальным вариантом для нас станут проекты, реализация которых будет иметь влияние на социально-экономическое развитие территории. Это так называемый мультипликативный эффект, когда появление одного предприятия притягивает и другие, а они открывают новые возможности для жителей. Например, на стоимость продуктов питания влияет появление крупных логистических центров в регионе", - отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

В сообщении министерства говорится, что для рассмотрения в рамках отбора в срок до 1 июля принимаются заявки от всех желающих. Для этого нужно представить свой проект на сайте forumvostok.ru, заполнив на нем специальную форму, после чего он будет доступен всем посетителям данного портала.

"После окончания приема заявок в течение 5 дней сотрудники министерства и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта отберут лучшие из них для презентации в сентябре во Владивостоке. Приоритет будет отдаваться проектам высокой степени проработки, имеющим важное региональное значение и поддержку федеральных, региональных и муниципальных органов власти", - пояснили в Минвостокразвития.

Также будет учитываться объем уже вложенных средств по отношению ко всему объему инвестиций. Информация о проектах, прошедших отбор, будет доступна участникам ВЭФ, а также опубликована в федеральных СМИ. Непосредственно на ВЭФ каждый отобранный проект будет представлять один специалист от организации, для которого предусмотрена бесплатная аккредитация на форум. В прошлом году на Восточном экономическом форуме было презентовано 36 проектов.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в третий раз 6-7 сентября. В прошлом году форум собрал 3,5 тыс. участников из 56 стран мира, было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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