Крупные российские компании оптимистично оценивают работу в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российские компании и банки, входящие в Союз российских промышленников и предпринимателей в Швейцарии (СРППШ), на 23% нарастили свой оборот в 2016 году по сравнению с 2015 годом, и дальнейшие перспективы "вызывают определенный оптимизм". Об этом заявил ТАСС Виктор Борисенко, председатель правления этого объединения, руководитель представительства Внешэкономбанка в Швейцарии и Италии.

Он прокомментировал работу СРППШ в связи с состоявшейся в Женеве ежегодной ассамблеей, на которой были подведены итоги, переизбрано бюро и приняты планы на 12 месяцев. "Что касается наших членов, работающих в сложных условиях мировой конъюнктуры, крайней волатильности финансовых рынков, в условиях санкций, то их результаты за 2016 год вызывают определенный оптимизм", - сказал Борисенко, добавив, что "общий рост российского бизнеса в Швейцарии составил 23%" по сравнению с 2015 годом.

"Если говорить о национальных объединениях бизнеса, то мы являемся чемпионами", - продолжил он. "Несмотря на сложности, перспективы - хорошие, - отметил Борисенко. Это связано с тем, что наши компании в течение многих лет занимают традиционно очень крепкие позиции в мировой экономике". "Мы надеемся на позитивное развитие и в будущем", - резюмировал председатель правления СРППШ.

"Наш союз объединяет крупнейшие российские компании, работающие в Швейцарии, - пояснил Виктор Борисенко. - В соответствии с уставом нашей организации, ее членами могут быть корпорации и банки с годовым объемом товарооборота не менее 1 млрд швейцарских франков ($1 млрд)". В СРППШ представлены компании, "работающие в Швейцарии и на швейцарской финансовой площадке". Среди них - Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Татнефть и Газпром.

СРППШ - некоммерческая организация, пояснил собеседник агентства. Она ставит целью защиту корпоративных интересов крупного российского бизнеса в Швейцарии и, кроме того, активно занимается благотворительной деятельностью.

На заседание СРППШ были приглашены посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Они рассказали о деятельности российских дипмиссий, поблагодарили объединение за благотворительные проекты. В ассамблее также участвовал почетный председатель СРППШ, бывший посол РФ в Швейцарии Дмитрий Черкашин.