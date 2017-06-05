Глава НСПК: объем эмиссии карт "Мир" на начало июня составил 8 млн

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объем эмиссии платежной карты "Мир" на начало июня составил около 8 млн штук, сообщил ТАСС глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
"8 млн карт уже выпущены и находятся в обращении, это о чем-то говорит. Это уже не 100 тыс. и не 500 тыс. - это уже 8 млн карт. И это люди, которые захотели получить карты "Мир", потому что это вполне конкурентоспособный продукт", - высказал мнение Комлев. Ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что по итогам 2017 года эмиссия составит 16-20 млн штук.
Национальная платежная система "Мир" создана летом 2014 года после того, как у российских банков на фоне санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.
Всего к маю 2017 года к платежной системе "Мир" присоединились 356 банков, или 58% от всех российских кредитных организаций. Из них 75 выпускают карты этой системы, 181 - принимают ее в своих устройствах.