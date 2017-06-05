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МЭР разработало программу льготных кредитов малому бизнесу в дополнение к программе "6,5%"

Экономика и бизнес
5 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

До 1 августа крупные банки с госучастием предоставят льготные кредиты МСП по ставкам для МСБ в 9,6% и 10,6% соответственно, на срок до пяти лет и на сумму от 5 млн до 1 млрд руб.

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило программу льготного кредитования малого бизнеса, которая будет работать в дополнение к программе "6,5%", первоначально на схожих с ней условиях, сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, глава правительства РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее постановление.

До 1 августа 2017 года в рамках этой программы крупные банки с госучастием будут предоставлять льготные кредиты малым и средним предприятиям на условиях, аналогичных программе "6,5%", то есть по ставкам для среднего и малого бизнеса в 9,6% и 10,6% соответственно, на срок до пяти лет и на сумму от 5 млн рублей до 1 млрд рублей. С 1 августа 2017 г. льготные кредиты будут выдаваться только на инвестиционные цели.

В конце февраля 2017 года глава корпорации МСП Александр Браверман сообщил о том, что в этом году акцент работы по программе "6,5%" будет смещен в сторону опорных региональных банков, которые кредитуют малый и средний бизнес.

Минэкономразвития предполагает, что общий объем кредитов в рамках новой программы в 2017 году составит 50 млрд рублей. По данным пресс-службы, размер возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки ЦБ на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной по программе "6,5%".

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, глава министерства Максим Орешкин проинспектировал в понедельник МФЦ для бизнеса в Великом Новгороде. При открытии центра было разработано 24 бизнес- ситуации и сформированы необходимые перечни услуг. Их количество пополнилось новыми ситуациями. В частности, в каталог включили такие ситуации, как "Открытие ИП", "Строительство многоквартирного дома", "Фуд-трак бизнес", "Переработка автомобильных шин", "Продовольственный магазин в многоквартирном доме", "Открытие СПА-центра", "Открытие психологического кабинета".

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