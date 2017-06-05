ЦБ: включение криптовалют в правовое поле РФ снизит риск их использования для отмывания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Введение криптовалют в российское правовое поле снизит риск их использования в незаконных финансовых операциях. Об этом зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном сегодня.

"Безусловно, сложности в установлении эмитента криптовалюты и фактическая анонимность платежей существенно повышают риски злоупотребления таким малопрозрачным инструментом. Но включение криптовалют в орбиту законодательства - это наиболее правильный путь. Потому что когда даже самые сложные, рискованные вещи попадают в правовое поле, появляется возможность их контролировать. А если мы что-то не признаем, а весь мир этим занимается, то мы попадаем в уязвимую ситуацию, когда неясен даже масштаб бедствия", - отметил Скобелкин.

По его словам, необходимо четко отрегулировать возможность проведения операций с криптовалютой и ввести специальные механизмы, которые могли бы позволить понимать, какие риски в этой связи существуют.

"Пример такого подхода - недавно принятые Европарламентом изменения в Четвертую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег", - резюмировал он.