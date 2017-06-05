В Подмосковье крупный поставщик рыбы оштрафован на 400 тыс. рублей за вредные выбросы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупный дистрибьютор рыбы ООО "Фландер", а также логистическая компания "Крокус Интерсервис" получили 400 тыс. рублей штрафа в Подмосковье за выброс вредных для окружающей среды веществ, сообщили в пресс-службе Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области.

"В ходе проверки нарушения в указанной сфере выявлены в деятельности производственных организаций - обществ с ограниченной ответственностью "Фландер" и "Крокус Интерсервис". <…> прокурор Московской области возбудил дела об административных правонарушениях: несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов и выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у руководителей организаций также отсутствовали документы, подтверждающие прохождение профессиональной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Сумма штрафов для "Фландер" и "Крокус Интерсервис" составила 400 тыс. рублей.

ООО "Фландер" создана в 2001 году и зарегистрирована в подмосковном Щелково. Она производит замороженную, охлажденную, вяленую и сушеную рыбную продукцию, а также импортирует замороженную рыбу и морепродукты, грибы, ягоды и овощи. Объем производства "Фландер" превышает 300 тонн в месяц. По данным организации, ее клиентами являются "АШАН", "МЕТРО", "АТАК", "ГИПЕРГЛОБУС", "КОПЕЙКА", предприятия дошкольного и школьного питания. География импортируемой продукции включает Китай, Вьетнам, Индонезию, Испанию, Канаду, Уругвай, Чили и США.