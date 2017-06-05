Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сибур-Химпром" откроет в Пермском крае импортозамещающее производство за 6,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 июня, 21:37 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Производство нового пластификатора ДОТФ предполагается запустить к 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Компания "Сибур-Химпром" к 2019 году создаст в Пермском крае производство нового пластификатора ДОТФ мощностью 100 тыс. тонн в год.

Специальный инвестиционный контракт подписали в понедельник врио губернатора Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО "Сибур-Химпром" Константин Югов в рамках промышленного совета ПФО.

По данным предприятия, проект предполагает создание современного крупномасштабного производства диоктилтеревталата (ДОТФ), который включен в перечень импортозамещающих товаров. По словам Югова, этот пластификатор предназначен для компаний, производящих кабельную продукцию.

"Это дает более экологичный продукт, который они смогут использовать вместо устаревших пластификаторов, в том числе расширяя свои рынки сбыта, расширяя возможности по применению своей продукции", - рассказал Югов.

Как пояснили на предприятии, ДОТФ по сравнению с другими пластификаторами более безопасен, морозоустойчив и обладает низкой вязкостью. Изделия, полученные с помощью ДОТФ, устойчивы к износу. Планируется, что около 70% покупателей этой продукции придется на российский рынок, оставшиеся 30% - на зарубежный.

Общая сумма инвестиций в проект составляет 6,9 млрд рублей без привлечения кредитных средств. Запуск производства намечен на второй квартал 2019 года, выход на расчетную мощность - к 2020 году. "Производство будет организовано на площадке "Сибур-Химпрома", оно будет "надстроено" над теми продуктами, которые производятся сегодня, частично будет использовать то сырье производства другой нашей площадки, которая находится в Башкирии", - сказал гендиректор "Сибур-Химпром".

Контракт и преференции

Специальный инвестконтракт даст возможность предприятию воспользоваться налоговыми преференциями в виде полного освобождения от налога на имущество, снижения ставки налога на прибыль с 16,5% до 13,5%, а также получить гарантию неповышения на период контракта налоговой нагрузки. Эти послабления будут действовать в течение срока контракта: с 2017 по 2024 год.

Компания "Сибур-Химпром" специализируется на переработке жидких углеводородов и является одним из ведущих российских производителей целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. На предприятии действуют производства бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. тонн в год, этилбензола мощностью 220 тыс. тонн в год, стирола мощностью 135 тыс. тонн в год, полистирола - 100 тыс. тонн в год и производство по выпуску этилена и пропилена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
4
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
7
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
Темы дня
Загрузка...
Реклама