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"Уралкалий" построит в Пермском крае новый рудник мощностью 11 млн тонн руды в год

Экономика и бизнес
5 июня, 21:51 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Новый рудник с двумя шахтными стволами компания планирует построить к 2020 году

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ПЕРМЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Компания "Уралкалий" построит в Пермском крае новый рудник с двумя шахтными стволами мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год. Соответствующий меморандум о специальном инвестиционном контракте подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, врио губернатора Прикамья Максим Решетников и генеральный директор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов в ходе промышленного совета ПФО, который прошел в Перми.

Новый рудник на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения Пермского края с двумя шахтными стволами мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год компания планирует построить к 2020 году. Помимо рудника будут созданы объекты транспортировки руды и новая технологическая секция на перерабатывающей фабрике рудоуправления Березники-3. Предполагается, что производственная мощность фабрики достигнет при этом 2,8 млн тонн хлористого калия в год.

"Данный меморандум очень важен для нас, потому что мы являемся мировым лидером в калийной отрасли, мы занимаем порядка 18% мирового рынка, и для того, чтобы сохранить свои лидирующие позиции, мы должны инвестировать и развивать свою рудную базу, иметь новое оборудование. Меморандум поможет нам развиваться. Наш план добывать порядка 11 млн тонн руды, мы гарантируем новые рабочие места и, конечно, без поддержки Минпромторга РФ и руководства Пермского края нам было бы тяжело выполнять крупный инвестиционный проект на десятки миллиардов рублей", - сообщил Дмитрий Осипов.

По данным компании, проект нового рудника и секции фабрики уже разрабатывается. По предварительным расчетам, на новом производстве будет более 500 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составит 55 млрд рублей.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают около 11 тыс. сотрудников. Производственные мощности предприятия в 2017 году составляют 13,1 млн тонн с последующим увеличением до 14,4 млн тонн в течение нескольких лет.

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