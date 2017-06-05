Apple представила новую модель планшета iPad Pro

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Корпорация Apple представила новую модель своего планшетного компьютера iPad Pro. Презентация этой и ряда других новинок состоялась на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Новый iPad Pro получил экран Retina с диагональю 10,5 дюйма, основную камеру в 12 мегапикселей, а также улучшенный процессор. Планшет станет дополнением к уже существующим в серии Pro моделям с диагоналями экрана в 9,7 и 13 дюймов. Новинка будет поддерживать 4K-видео, а новый процессор добавит до 30% к производительности устройства.

Цена за новый iPad Pro будет начинаться с $649 (за модель с 64 гигабайтами памяти). Оформить предварительный заказать на планшет можно будет уже начиная с сегодняшнего дня. В продажу в США он, как ожидается, поступит на следующей неделе.

Смарт-динамик HomePod

Apple также представила смарт-динамик HomePod, выполняющий функции домашнего помощника. Новинка принадлежит к разновидности так называемых умных колонок, которые подключаются к интернету, реагируют на голос и выполняют различные запросы - от проигрывания музыки до включения бытовой техники и совершения покупок в Сети. HomePod будет тесно интегрирован с сервисами от Apple и голосовым помощником Siri и призван составить конкуренцию аналогичным продуктам от Amazon и Google. Устройство оснащено мощным сабвуфером и процессором А8. Стоимость новинки составит $349, ее продажи в США начнутся в декабре этого года.

iMac Pro

Кроме того, Apple анонсировала iMac Pro, который станет самым мощным настольным компьютером Apple на сегодняшний день. Эта новинка, оснащенная процессором Xeon с восемью или же с 18 ядрами, а также дисплеем Retina с разрешением 5К, появится в продаже в декабре этого года по цене $4999. Как рассказали в Apple, новыми мощными процессорами под названием Kaby Lake производства Intel также обзаведутся и ноутбуки MacBook.

Корпорация по традиции представила обновленные версии своих операционных систем (ОС), включая ОС для смарт-часов Apple Watch и мобильную iOS 11. В числе новинок iOS 11, которая будет доступна уже в сентябре, - улучшенный искусственный интеллект встроенного помощника Siri. Он будет способен "учиться" по мере его использования и обзаведется встроенным переводчиком. Кроме того, Apple внесла ряд изменений в свои сервисы Apple Music и Maps, улучшив их и изменив дизайн соответствующих приложений.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.