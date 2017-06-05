Трамп намерен возобновить сейсморазведку месторождений нефти и газа в Атлантике

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена получить разрешение для пяти нефтегазовых компаний на проведение сейсморазведки на дне Атлантического океана при помощи пневматических пушек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Национальной службы морского рыболовства, которая должна добиться получения соответствующих разрешений.

Против этой практики выступал экс-президент Барак Обама, чья администрация отстаивала интересы природоохранных организаций. Дело в том, что осуществление сейсморазведки в океане при помощи пневматических пушек, по информации ряда специалистов, сопряжено с колоссальным шумом, который в отдельных случаях может нанести ущерб китам, черепахам и другим морским обитателям или даже привести к их гибели. Около 125 прибрежных городов и порядка 40 тыс. предприятий, связанных с рыбным промыслом, выступили против проведения геологоразведки в Атлантике, учитывая потенциальные риски для их бизнеса.

Предполагается, что разведка будет вестись вдоль почти всего Восточного побережья: от штата Дэлавер до штата Флорида. Геологоразведка на дне океана в этих краях не осуществлялась уже как минимум 30 лет, отметило АП.

"Пневматические источники сейсмических сигналов (пневмопушки) издают одни из самых громких искусственных звуков в океане", - отметила Ингрид Бьедрон, ученый из природоохранного ведомства "Океана". По ее словам, звук от "выстрелов" этих специализированных агрегатов может разлетаться на расстояние до 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км), что приблизительно равно расстоянию от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

В апреле текущего года Трамп подписал указ об увеличении объемов нефтедобычи в Атлантике и в Тихом океане. Президент ставит целью снизить зависимость США от импорта нефти и газа, используя собственные резервы.

Как отмечается, Национальная служба морского рыболовства рассмотрит реакцию общественности по поводу осуществления разведки в указанных районах 7 июля.