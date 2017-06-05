Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет

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ПЕРМЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Перспективный гражданский двигатель большой тяги ПД-35, необходимый российской авиационной промышленности для создания новых широкофюзеляжных самолетов, будет разработан в Перми в течение шести лет. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.
"Сейчас идет стадия НИР (научно-исследовательских разработок), разработка прорывных технологий, без которых этот двигатель не будет конкурентоспособен. Нам на разработку правительство отвело шесть лет. Общий объем инвестиций - 180 млрд рублей", - сообщил Иноземцев.
По его словам, 60 млрд рублей из этих средств - это средства, запланированные на программу строительства испытательных стендов и лабораторий, необходимых для разработки и создания двигателя. "Затем, в следующие шесть лет, будут ОКР (опытно-конструкторские работы) и сертификация", - добавил Иноземцев.
Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн).
Особый интерес к проекту широкофюзеляжного самолета вызван необходимостью повышения пассажировместимости лайнеров, поскольку увеличение числа широкофюзеляжных самолетов российской авиации сможет благоприятно повлиять на авиаперевозки.