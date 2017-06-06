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МВФ и Ирак договорились на рабочем уровне о транше на $0,8 млрд

Экономика и бизнес
6 июня, 0:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В декабре 2017 года Ирак получил $600 млн по итогам первого обзора

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ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ достиг с Ираком соглашения на рабочем уровне о завершении второго обзора иракской антикризисной программы. Если договоренность будет поддержана Советом директоров Фонда, это откроет Багдаду путь к получению кредитного транша в размере около $800 млн. Об этом говорится в сообщении для печати, распространенном пресс-службой МВФ.

В декабре прошлого года Ирак получил $600 млн по итогам первого обзора.

Дата заседания Совета директоров для очередного рассмотрения иракской программы в сообщении не уточняется.

Трехлетняя программа была утверждена в июле прошлого года и оценивалась в целом в $5,34 млрд. В сообщении указывается, что в центре внимания специалистов МВФ и Ирака находятся планы "финансово-бюджетной консолидации, необходимость которой продиктована падением цен на нефть при одновременной защите расходов на социальные нужды".

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