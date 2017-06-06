В Ханты-Мансийске открывается девятый международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Девятый международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС открывается 6 июня в Ханты-Мансийске. Об этом журналистам сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Сегодня у нас состоится открытие форума. Как сообщалось ранее, ключевыми темами форума станет кибербезопасность и IT-технологии в экологии", - отметили в департаменте.

Одним из ключевых мероприятий форума, который пройдет 6-7 июня, станет международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Ханты-Мансийск", которая пройдет впервые. В первый день форума состоятся экспертная встреча "Многоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного устойчивого развития", а также две тематические дискуссии - "Языковое и культурное разнообразие и проблематика инклюзивного устойчивого развития" и "Киберпространство как среда сохранения языков и культурной идентичности".

По словам директора департамента информационных технологий ХМАО-Югры Павла Ципорина, кроме традиционных мероприятий впервые в Ханты-Мансийске пройдет конкурс Ugra IT Awards, призванный выявить наиболее перспективные и качественные IТ-решения для повышения эффективности госуправления и взаимодействия государства и граждан.

В работе форума планируется участие российских представителей органов власти всех уровней, представителей стран БРИКС и ШОС в России, а также ведущих компаний IT-индустрии.

В рамках мероприятия запланирована выставка "Информационные технологии для всех", где будет представлен широкий спектр новейших и зарекомендовавших себя решений в сфере информационно-коммуникационных технологий.