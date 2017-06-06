Qatar Airways приостановила полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и на Бахрейн

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Государственный катарский авиаперевозчик Qatar Airways приостановил полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и на Бахрейн, которые ранее объявили о прекращении дипломатических контактов с Катаром. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Всем пассажирам, чьи рейсы затронуло данное решение, будут предоставлены альтернативные варианты, в том числе возможность полного возмещения стоимости любых неиспользованных билетов и бесплатная перерегистрация на рейс в ближайший пункт назначения сети авиамаршрутов Qatar Airways ", - говорится в сообщении.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.