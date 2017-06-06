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Магаданский золотодобывающий концерн "Арбат" примет участие в "Улице Дальнего Востока"

Экономика и бизнес
6 июня, 3:19 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 6, июня. /ТАСС

Центральной темой экспозиции Магаданской области на выставке в рамках ВЭФ - 2017 станет бренд "Магаданская область - золотое сердце России"

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МАГАДАН, 6 июня. /ТАСС/. Магаданский золотодобывающий концерн "Арбат" впервые примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ - 2017), сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На Восточном экономическом форуме предприятие будет представлено впервые. Мы поедем ознакомиться с повесткой форума, обсудить острые вопросы с нашими партнерами и выявить возможные варианты конструктивного сотрудничества в горнодобывающей отрасли", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров ЗАО "Колымский производственно-коммерческий концерн "Арбат" Александра Басанского.

Центральной темой экспозиции Магаданской области на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ - 2017 станет бренд "Магаданская область - золотое сердце России". Свои успехи представят и предприятия ЗАО "Колымский производственно-коммерческий концерн "Арбат". Это единственный в стране интегрированный холдинг, который занимается геологоразведкой, добычей рудного и россыпного золота, ювелирным производством и розничной продажей изделий из драгметаллов. Предприятия концерна в прошлом году добыли три тонны золота и 20 тонн серебра.

"Развитие экономики Магаданской области неразрывно связано с добычей драгоценных металлов. Многие месторождения уже освоены, но еще больше остаются пока не тронутыми. На выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках третьего Восточного экономического форума Магаданская область продемонстрирует потенциальные богатства недр Колымы инвесторам", - отметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в третий раз 6-7 сентября. В прошлом году форум собрал 3,5 тыс. участников из 56 стран мира, было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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