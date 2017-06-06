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"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 июня, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считает, что перевозчикам необходимо продумать свои финансовые стратегии на будущее

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании по-прежнему остаются нерентабельными, несмотря на господдержку. Так, в 2016 году их убытки выросли на 17,6%, до 10 млрд рублей. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

По словам собеседника издания, наибольшие потери приходятся на внутренние перевозки - эти рейсы принесли компаниям 33 млрд рублей убытка (в 2015 году - 44,9 млрд рублей). Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд рублей, снизившись на 37% к 2015 году. При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных упали на 18,6%. Выручка перевозчиков за год составила около 1 трлн рублей.

По словам Тасуна, основные затраты приходятся на лизинг воздушных судов, который подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Стоимость аэропортового обслуживания выросла более чем на 20 млрд рублей, а аэронавигационных услуг - на 2 млрд рублей. "Ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях. Налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд рублей" - заявил собеседник.

Президент АЭВТ также отметил, что перевозчикам необходимо продумать свои финансовые стратегии на будущее. "Вторую половину года авиакомпании смогут прожить относительно уверенно, пользуясь, в том числе, сниженным НДС,- сказал Тасун.- Но перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать после 2017 года".

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