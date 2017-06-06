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Средний чек на ОФЗ ВТБ24 на Дальнем Востоке в 2,3 раза превысил показатель по РФ

Экономика и бизнес
6 июня, 4:40 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Средний чек по принятым заявкам по ОФЗ-н составляет 1,3 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Средний чек по принятым заявкам на облигации финансового займа для населения (ОФЗ-н) в ВТБ24 на Дальнем Востоке в 2,3 раза превысил среднероссийские значения. Об этом ТАСС сообщил директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов.

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"Средний чек по принятым заявкам по ОФЗ-н в ВТБ24 составляет 1,3 млн рублей, что значительно выше наших ожиданий. В регионах Дальневосточного федерального округа средний чек значительно выше среднероссийских значений - 3 млн рублей", - уточнил Лукьянов.

Всего ВТБ24 принял полный объем заявок по ОФЗ-н в рамках своего лимита, включая 450 млн рублей, переданных банку Минфином в рамках дополнительной квоты. Было принято более 4 тыс. заявок на 5,5 млрд рублей. Больше трети общего числа заявок пришлось на Москву и область, около 15% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. "Облигации пользуются спросом и мы, безусловно, планируем продолжать свое участие в проекте", - добавил Лукьянов.

ОФЗ-н - ценные бумаги для физических лиц, инструмент среднесрочных сбережений. Срок обращения облигации - три года, периодичность выплаты купонов - каждые шесть месяцев. Инвестиции в ОФЗ-н полностью обеспечиваются государственными гарантиями.

В рамках первого выпуска средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг составит до 9% годовых. Процентный доход, полученный по облигациям для населения, налогами не облагается, порог входа - 30 тыс. рублей).

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