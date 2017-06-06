"Известия": Минкомсвязи планирует создать единый портал по интернет-операторам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ планирует до конца года создать единый интернет-портал, где будет собрана вся информация об операторах и оказываемых ими услугах - телефонной связи, доступе в интернет, радио- и телевещании. Об этом во вторник пишет газета "Известия", которая ознакомилась с документацией проекта.

По данным издания, на новый проект ведомство готово потратить до 116 млн рублей. Основное назначение системы - мониторинг состояния коммуникационной инфраструктуры и услуг связи, контроль исполнения планов, в том числе устранения "цифрового неравенства".

Газета пишет, что в реестр будут включены операторы телефонной, телеграфной, таксофонной, мобильной, спутниковой связи, эфирного, кабельного телевещания и радиовещания, а также интернет-провайдеры и поставщики онлайн-услуг. Также операторы должны будут передавать в систему данные о своей инфраструктуре с географическими координатами, данные об услугах связи, предоставляемых в разных регионах страны, и интернет-адреса своих сервисов. Согласно документации Минкомсвязи, система позволит определить регионы, где операторы связи являются монополистами или где те или иные услуги не предоставляются вовсе.

По информации "Известий", пользователи смогут зарегистрироваться на портале с помощью своего аккаунта на сайте госуслуг. Отмечается, что это позволит получить информацию о компаниях, предоставляющих нужную услугу в определенном месте - с точностью до дома. Также в дальнейшем ведомство планирует добавить информацию о тарифах всех операторов и интегрировать личные кабинеты пользователей с ИТ-системами операторов. Предполагается, что такая мера даст возможность оплатить и получить услуги.

В Минкомсвязи и Роскомнадзоре пока не дали комментариев по проекту.