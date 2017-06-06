Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook возглавили топ-100 самых дорогих брендов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Компании Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствует обнародованный ежегодный совместный доклад британских компаний WPP и Kantar Millward Brown с названием The BrandZ Global Top 100.

Тройка лидеров в этом году осталась неизменной, Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого до четвертого места, а Facebook сохранил свои позиции. Выручка вышеназванных компаний составляет 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг. Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8%, с $3,4 трлн в 2016 году до $3,6 трлн в 2017 году.

"В рейтинге The BrandZ Global Top 100 доминирующие позиции занимают интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах", - заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш.

В ходе исследования аналитики опросили более трех миллионов покупателей по всему миру об их отношении к около 120 тыс. брендов, представленным на 50 рынках мира. Кроме того, учитывались различные финансовые и бизнес показатели компаний.

Основанная в 1971 году компания WPP работает в сфере рекламы и связей с общественностью. Она владеет фирмой Kantar Millward Brown, которая занимается исследованием брендов и предоставляет услуги консалтинга в области брендиговых стратегий, разработки и оптимизации рекламы и изучением брендового капитала.