Суд решил рассматривать иск "Роснефти" к АФК "Система" в актовом зале

УФА, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан принял решение проводить предварительное заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей в актовом зале из-за большого количества прессы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Сначала заседание перенесли из назначенного помещения в большой зал заседаний, позже - в большой актовый зал в здании суда.

Суть иска

"Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и к "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, куда изначально поступило заявление "Роснефти", в доводах иска говорится, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 годах более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением.

Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.

"Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий.

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".