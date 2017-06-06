Квота Сбербанка из нового транша ОФЗ для населения составила 8,2 млрд рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Квота Сбербанка России из нового транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) составила 8,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 6 июня в отделениях "Сбербанк Премьер" мы готовы предложить инвесторам новый транш ОФЗ-н от Минфина на 8,2 млрд рублей", - прокомментировал руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Ранее сообщалось, Минфин РФ принял решение о размещении 6 июня дополнительного выпуска ОФЗ для населения объемом 15 млрд рублей по номиналу.

Физические лица с 26 апреля могут приобрести ОФЗ-н в 1400 отделениях Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране. Всего, по информации Минфина, по 700 отделений от каждого из двух банков-агентов будут продавать облигации. В случае Сбербанка - это отделения с зонами обслуживания "Сбербанк-Премьер", у ВТБ 24 - отделения, проводящие инвестиционные сделки для клиентов.

Первый выпуск "народных" облигаций был поделен между банками по 7,5 млрд рублей. Впоследствии было решено увеличить квоту Сбербанка на 2,5 млрд рублей. 1 июня банк сообщил, что полностью реализовал свою квоту, продав ОФЗ для населения на 10 млрд рублей.

Доходность по облигациям составляет около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доход по ним не облагается налогом.