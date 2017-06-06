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Молдавия возобновила закупки электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Экономика и бизнес
6 июня, 9:32 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Станция будет обеспечивать 70% импорта электроэнергии в Молдавию, остальные будут закупаться на Украине

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КИШИНЕВ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Молдавия возобновила после двухмесячного перерыва закупки электроэнергии с принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая расположена в непризнанном Приднестровье. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы молдавского государства.

"Станция будет обеспечивать 70% импорта электроэнергии в Молдавию, остальные будут закупаться на Украине. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров, посредником в которых выступил президент Игорь Додон", - сказали в администрации главы Молдавии. Там уточнили, что республика из-за отказа закупать электроэнергию на левом берегу Днестра оказалась на краю энергетического кризиса.

"В ходе переговоров удалось заключить взаимовыгодный договор между Молдавской ГРЭС и молдавской компанией Energocom без посредников", - уточнили в администрации. Ранее эту информацию подтвердили в пресс-службе "Интер РАО".

Молдавская ГРЭС, которая десятилетия являлась главным поставщиком электроэнергии в Молдавию, прекратила ее подачу с 1 апреля нынешнего года. Это произошло после того, как конкурс на ее поставку с 1 апреля по 31 марта 2018 года выиграла украинская компания DTEK Trading. В результате нового контракта, импорт электроэнергии из Украины, где действуют чрезвычайные меры в энергетике, уменьшится до 30% со 100%.

ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы.

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