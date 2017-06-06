Умнее, еще умнее: Apple представила новый планшет и музыкальный динамик

В Сан-Хосе открылась Всемирная конференция разработчиков компании Apple. По традиции в первый день конференции были представлены новинки, которые американская корпорация планирует выпустить на рынок в самое ближайшее время.

Планшет iPad Pro 10.5

Линейка планшетов Apple пополнилась третьей моделью — iPad Pro с диагональю 10,5 дюйма.

Ключевая особенность новинки — дисплей. Во-первых, он стал больше по сравнению с iPad Air 2 на 9,7 дюйма. Во-вторых, добавилась технология Pro Motion, которая позволяет дисплею за одну секунду выводить не 60 кадров, как обычные планшеты, а 120. Разницу очень трудно объяснить на словах, но ее прекрасно видно невооруженным взглядом: изображение кажется "живым", более плавным. Особенно заметной она будет в играх и при прокрутке страниц в браузере.

Кроме того, новая технология позволила уменьшить задержку между касанием дисплея пером Apple Pencil и откликом системы до 20 миллисекунд — это рекорд индустрии. Так что писать и рисовать на новом Pro должно быть еще приятнее. Кроме того, iPad Pro 10.5 — первый планшет, способный воспроизводить HDR-видео.

Внутри — 6-ядерный процессор A10X Fusion. Это делает новый iPad Pro самым мощным планшетом в линейке. Он на треть быстрее предыдущей модели в вычислительном плане и на 40% — при обработке графики.

Камеры планшет получил от iPhone 7: 12-мегапиксельную основную и 7-пиксельную фронтальную с возможностью записи видео в Full HD. Так что если вам нравилось, как снимает "семерка", понравятся и возможности нового iPad.

При всем этом обещают, что время автономной работы планшета не изменилось — все те же 10 часов вдали от розетки.

В России цена на iPad Pro начнется с 46 990 рублей за стартовую версию на 64 гигабайта и без модуля LTE. Максимальный объем доступной памяти составит 512 гигабайт.

Продажи начнутся в середине июня.

Домашняя колонка HomePod

По мнению представителей Apple, ни одна из домашних колонок на рынке не соответствует запросам покупателей: те, что хорошо звучат — недостаточно "умны", а те, у которых есть встроенные голосовые ассистенты, отстают в акустическом плане. Решение самой компании — колонка HomePod, внутри которой трудится Siri.

HomePod умеет сканировать пространство вокруг себя, понимать, в какой части комнаты находится, и автоматически настраивать звук в зависимости от этой информации. За качество звука отвечают сразу семь высокочастотных динамиков, которые, по словам старшего вице-президента Apple Фила Шиллера, способны четко передавать мельчайшие нюансы в записи, например бэк-вокал и эффекты реверберации. Сабвуфер у HomePod один, но довольно большой, так что Apple обещает нам превосходное качество басов на любой громкости.

За умные функции в колонке отдувается Siri, которую по такому случаю научили "разбираться в музыке", как шутили на презентации. Ассистент способен распознавать контекст и искать массу информации в Сети: его можно спросить, кто играет на барабанах в конкретной песне, с какого она альбома и в каком году он вышел, кто занимал лидирующие позиции в чартах в этот же день три года назад. Возможность поиска композиций и переключение треков голосом тоже на месте.

Как и Amazon Echo, HomePod умеет помогать и в повседневной жизни. Ее можно спросить о погоде за окном и пробках, попросить поставить напоминание или набрать маме или жене. Для того чтобы колонка распознавала голос хозяина с приличного расстояния, в нее встроили сразу шесть микрофонов. По словам Шиллера, устройство услышит вас, даже если воспроизводит музыку на приличной громкости.

Использовать HomePod можно и в качестве хаба для всей умной техники в доме: включать и выключать с ее помощью свет или телевизор, запускать отопление и так далее.

HomePod — это ответ Apple на Amazon Echo, за последний год ставшую необычайно популярной в США. Один из существенных недостатков колонки Amazon — не самое высокое качество звучания, и здесь HomePod может смотреться более выигрышно.

Так это или нет, мы узнаем не раньше декабря, когда начнутся продажи умной колонки. Ее стоимость в США — $349, российский ценник пока не объявлен.

iMac Pro

Звания самого "профессионального" устройства презентации заслуживает новый iMac — самый мощный Mac в истории. Несмотря на удивительно красивый корпус в цвете Space Grey, это компьютер сугубо для тех, кому нужны исполинские вычислительные мощности.



Особенно iMac Pro впечатляет в максимальной комплектации: 18-ядерный процессор Intel Xeon, графика AMD Radeon Vega с 16 гигабайтами видеопамяти и мощностью в 22 терафлопса, 128 гигабайт оперативной памяти стандарта ECC и четыре теребайта SSD-дисков.



Цена на компьютер начинается с $4999, в продаже он появится ближе к концу года.

Операционная система iOS 11 для iPhone

Новую версию операционной системы для iPhone нельзя назвать революционной — это, скорее, развитие и дополнение идей, заложенных в iOS 9 и 10. Первое, что бросается в глаза, — переработанный центр управления, традиционно вызываемый свайпом с нижнего края дисплея. Он стал занимать на экране существенно больше места, что позволило Apple добавить туда отдельную карточку для контроля музыки — ее видно сразу, без необходимости пролистывать экран, как сейчас. Кроме того, теперь в центре управления работает 3D-Touch.

В Apple Pay появились частные переводы. Отправить деньги другому человеку можно прямо в сообщении, просто выбрав нужную сумму и приложив палец к сканеру отпечатков пальцев.

Значительно доработан функционал Siri, голосового ассистента Apple, который в последние годы существенно отстал от того же Google Assistant в Android. Siri стала лучше понимать, чем вы занимаетесь в данный момент. Например, если вы читали статью в Сети об исландском городе Хабнарфьордюр, Siri запомнит это название. И когда вам, например, захочется написать об этом городе кому-нибудь в сообщении, помощник автоматически предложит правильное написание, стоит только вбить первые буквы.

Кроме того, с Siri теперь можно общаться не только голосом, но и через текст, а сам ассистент научился переводить речь с одного языка на другой и даже зачитывать переведенные фразы вслух. Правда, с русским языком эта функция пока не работает.

Наконец-то появилась возможность редактировать Live Photos: анимированные фотографии теперь можно зацикливать, словно гифки. Обычные фото и видео стали занимать в два раза меньше места в памяти устройства благодаря новым алгоритмам сжатия. А владельцы iPhone 7 Plus, по словам Apple, могут рассчитывать на более качественные снимки в портретном режиме, особенно в условиях плохого освещения.

В очередной раз обновят и приложение "Музыка": теперь вы сможете посмотреть, какие композиции слушают или недавно слушали ваши друзья, а также делиться с ними плей-листами. В целом Apple Music теснее интегрируется в сторонние приложения. Теперь, если "зашазамить" незнакомую песню, программа сама добавит трек в вашу библиотеку.

Интересным можно назвать и обновление "Карт". Туда добавили карты торговых центров и терминалов аэропортов, но пока неизвестно, будут ли работать новые функции приложения в России.

Однако больше всего с iOS 11 повезло владельцам iPad.

Операционная система iOS 11 для iPad Pro 10.5

Новая версия iOS стала самым крупным обновлением в истории iPad. Во многом это действительно переосмысление того, как и для чего мы пользуемся планшетами. Переосмысление очень своевременное, учитывая чахнущий рынок планшетных компьютеров.

Взаимодействие с iPad теперь больше напоминает управление ПК. Так, например, в iOS 11 появилась функция drag & drop: теперь объекты можно попросту перетаскивать пальцем из одного приложения в другое. Открыли "Фото", нажали на снимок и перетащили его в "Заметки". Нажали на ссылку в Safari и тут же перенесли ее в "Заметки" без необходимости выделения. Список избранных приложений внизу экрана стал занимать больше места на дисплее и поместить туда можно значительно больше программ. При этом панель Dock можно вызывать на любом экране простым свайпом снизу — и тут же запускать нужную программу в режиме разделенного экрана. В общем, владельцы Mac почувствуют себя как дома.

Чтобы облегчить управление файлами и документами на iPad, Apple разработала специальное приложение — Files, файловый менеджер, который позволит получить доступ ко всем документам на планшете. Все скачанные фотографии и, например, PDF найти станет значительно легче. Самое важное в этой истории — Files может работать не только с iCloud, но и с уймой других облачных хранилищ, включая Dropbox и "Google Диск".

iOS научилась распознавать рукописный текст — если вы написали что-то от руки, то потом сможете легко найти нужную запись, просто вбив в строку нужное слово. А в самих заметках теперь есть встроенный сканер документов.

Для любителей делать скриншоты разработали специальный редактор, позволяющий обрезать и изменить изображение сразу после его создания.

В целом с iOS 11 Apple пытается возродить интерес пользователей к iPad, отныне еще активнее позиционируя его как удобный инструмент для работы на ходу, а не просто как гаджет для потребления контента.

Дмитрий Крючков