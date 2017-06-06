В открытии выставки EXPO-2017 в Астане примут участие 17 глав государств и правительств

АСТАНА, 6 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Семнадцать глав государств и правительств примут участие в церемонии открытия Международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане 9 июня. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов по окончании заседания правительства.

"Мы ожидаем на торжественном открытии EXPO-17 глав государств и правительств, будут и представители законодательных органов, много министров, которые представляют страны, которые активно участвуют в EXPO", - рассказал Абдрахманов.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 государств и 22 международные организации. Во время EXPO-2017 в республике планируют провести более 3 тыс. культурных и спортивных мероприятий.