Законопроект о льготах по ЖКУ для сортирующих мусор граждан, могут принять осенью

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минстрой рассчитывает, что законопроект, предполагающий ввести льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для граждан, сортирующих отходы, будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в рамках Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами.
"Договорились даже о том, что в случае, если в муниципалитете на территории деятельности регионального оператора вводится раздельное накопление отходов, раздельный сбор, то тариф должен быть дифференцирован. Если часть работы выполняют сами потребители, тариф должен быть для них ниже, такая норма тоже прописана в соответствующих поправках", - сказал он.
Чибис также выразил надежду, что данные поправки будут приняты в осеннюю сессию работы Госдумы.