ЦБ снизил оценку роста ВВП во II квартале до 0,5%

Предотвративший строительство цементного завода в Словении получил экологическую премиюСоциальная ответственность 6 июня, 11:06
Косачев рассказал о цели создания комиссии Совфеда против вмешательства в дела РФПолитика 6 июня, 11:06
Арктические спасатели помогают лодкам и танкерам и хотят победить тишину в мореОбщество 6 июня, 11:00
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФМеждународная панорама 6 июня, 10:57
Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмыСпорт 6 июня, 10:54
Жители включенных в проект реновации домов освобождаются от взносов на капремонтОбщество 6 июня, 10:53
Матч КХЛ на открытом воздухе "Йокерит" - СКА пройдет 2 декабряСпорт 6 июня, 10:48
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновацииОбщество 6 июня, 10:47
CRRC разработала проект смарт-автобуса - альтернативу метроТранспорт 6 июня, 10:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Рост российской экономики во II квартале может составить 0,5%, в III квартале - 0,5%, а в IV квартале в диапазоне 0,4-0,5% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Апрельская оценка роста ВВП России во II квартале составляла 0,5-0,6%, а в III квартале также находилась на уровне 0,5%.
"Результаты наших расчетов показывают, что в течение года возможно дальнейшее ускорение квартальных темпов роста ВВП, о чем свидетельствуют прежде всего позитивная статистика по ряду ключевых опережающих индикаторов, а также сохраняющиеся умеренно благоприятные внешние условия", - говорится в документе департамента ЦБ РФ.
Рост инфляционного давления может наблюдаться во втором полугодии из-за холодной весенней погоды и улучшения экономической ситуации. Это, в свою очередь, может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте.
"Инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков продолжают снижаться, создавая более благоприятные условия для достижения целевых уровней по инфляции. Однако во втором полугодии может наблюдаться рост инфляционного давления из-за холодной весенней погоды и улучшения экономической ситуации. Оживление спроса позволяет производителям в большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Реализация этих рисков вряд ли сможет помешать достижению цели по инфляции в 2017 году. Однако возможный рост инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте", - отмечается в документе.
При этом, по оценкам департамента Банка России, временные благоприятные факторы замедления инфляции - такие как последствия укрепления рубля в январе - апреле 2017 года, - могут продолжить свое действие как минимум до середины года.
Банк России также констатирует, что годовая инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню.
Глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина сообщила 5 июня, что на текущий момент годовая инфляция в России составляет 4,1%. При этом темпы снижения инфляции в России несколько быстрее, чем ожидал ЦБ, но, по мнению Набиуллиной, не внушают опасения.
ЦБ намерен осенью в основных направлениях денежно-кредитной политики более четко определить пределы колебания инфляции около 4%.