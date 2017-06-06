ЦБ снизил оценку роста ВВП во II квартале до 0,5%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Рост российской экономики во II квартале может составить 0,5%, в III квартале - 0,5%, а в IV квартале в диапазоне 0,4-0,5% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Апрельская оценка роста ВВП России во II квартале составляла 0,5-0,6%, а в III квартале также находилась на уровне 0,5%.

"Результаты наших расчетов показывают, что в течение года возможно дальнейшее ускорение квартальных темпов роста ВВП, о чем свидетельствуют прежде всего позитивная статистика по ряду ключевых опережающих индикаторов, а также сохраняющиеся умеренно благоприятные внешние условия", - говорится в документе департамента ЦБ РФ.

Рост инфляционного давления может наблюдаться во втором полугодии из-за холодной весенней погоды и улучшения экономической ситуации. Это, в свою очередь, может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте.

"Инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков продолжают снижаться, создавая более благоприятные условия для достижения целевых уровней по инфляции. Однако во втором полугодии может наблюдаться рост инфляционного давления из-за холодной весенней погоды и улучшения экономической ситуации. Оживление спроса позволяет производителям в большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Реализация этих рисков вряд ли сможет помешать достижению цели по инфляции в 2017 году. Однако возможный рост инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте", - отмечается в документе.

При этом, по оценкам департамента Банка России, временные благоприятные факторы замедления инфляции - такие как последствия укрепления рубля в январе - апреле 2017 года, - могут продолжить свое действие как минимум до середины года.

Банк России также констатирует, что годовая инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню.

Глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина сообщила 5 июня, что на текущий момент годовая инфляция в России составляет 4,1%. При этом темпы снижения инфляции в России несколько быстрее, чем ожидал ЦБ, но, по мнению Набиуллиной, не внушают опасения.

ЦБ намерен осенью в основных направлениях денежно-кредитной политики более четко определить пределы колебания инфляции около 4%.