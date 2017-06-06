Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общий госдолг Украины вырос до $74,3 млрд

Экономика и бизнес
6 июня, 11:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июня. /ТАСС

Рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет госзаимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвацией национальной валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Emilio Morenatti

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Общий государственный долг Украины в апреле вырос почти на $2 млрд , составив $74,31 млрд , сообщило министерство финансов.

"Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле вырос на 2,69% ($1,95 млрд ) до $74,31 млрд ", - отметили в ведомстве.

По данным минфина, общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил $63,01 млрд по сравнению с $62,13 млрд месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,74 млрд до $36,94 млрд , внутренний - сократился до 691,98 млрд гривен ($26,07 млрд ). Гарантированный государством долг на конец апреля составил $11,3 млрд .

За 2016 год госдолг Украины вырос на 8,3%, составив $70,97 млрд . При этом внешний госдолг составил $45,60 млрд , а внутренний - $25,37 млрд .

Рост госдолга, отметили в минфине, связан с финансированием госбюджета за счет госзаимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвацией национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря.

Смотрите также

Госдолг Украины за год вырос на 8%

Нацбанк и минфин Украины готовят реструктуризацию внутреннего госдолга

Минфин РФ сохраняет надежду на досудебное урегулирование ситуации с госдолгом Украины

Госдолг Украины в августе вырос на 2,8% в гривнах и сократился на 0,6% в долларах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама