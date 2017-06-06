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Программа "Цифровая экономика" может финансироваться из отдельного фонда или из бюджета

Экономика и бизнес
6 июня, 11:32 дата обновления: 6 июня, 11:47 UTC+3

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, сейчас прорабатываются разные варианты

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СКОЛКОВО, 6 июня. /ТАСС/. Финансирование реализации программы развития цифровой экономики России может осуществляться из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Startup Village.

"Председатель (правительства РФ Дмитрий Медведев) дал указание проработать разные варианты. Не исключается в том числе выделенный фонд, обособленный или выделенный - по типу дорожного, который не является организацией", - сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он пояснил, что создание обособленного фонда - это один из вариантов для обсуждения. По его словам, другой вариант финансирования программы - "обычные бюджетные расходы".

Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 года, неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства.

До этого глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о необходимости обособления фонда универсальной услуги (в который операторы связи отчисляют 1,2% выручки), из которого "Ростелекому" выделяются средства на программу устранения цифрового неравенства. По словам министра, проблема недофинансирования этого проекта обусловлена тем, что деньги попадают в "общий бюджетный котел".

Вопрос финансирования программы "Цифровая экономика России" будет в скором времени обсуждаться на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, говорил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах ПМЭФ-2017. Также на совете будет обсуждаться вопрос системы управления реализацией программы.

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