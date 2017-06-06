МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" с 6 июня отменяет 13 чартерных рейсов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены", - говорится в сообщении.

В частности "ВИМ-Авиа" отменяет рейсы из Москвы, Сочи, Симферополя, Бургаса, Антальи и других городов.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов. Позднее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться.

В то же время министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что ведомство контролирует ситуацию с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" и на данный момент не планирует отзывать сертификат эксплуатанта у авиакомпании.