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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" с 6 июня отменяет 13 чартерных рейсов, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены", - говорится в сообщении.
В частности "ВИМ-Авиа" отменяет рейсы из Москвы, Сочи, Симферополя, Бургаса, Антальи и других городов.
В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов. Позднее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться.
В то же время министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что ведомство контролирует ситуацию с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" и на данный момент не планирует отзывать сертификат эксплуатанта у авиакомпании.