"Газпром" подтвердил решение продать свою долю в Bosphorus Gaz

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром" может продать 71%-ю долю в турецком импортере газа Bosphorus Gaz, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. Последние события сильно повлияли на курс турецкой лиры, цены остаются регулируемыми. Фактически свободного рынка как не было, так и нет, несмотря на то, что приняли соответствующий закон. В связи с этим мы стали рассматривать вопрос о том, чтобы выйти из этого актива из соображений непредсказуемости", - сказал он.

"Кто окажется окончательным владельцем - надо еще подождать", - отметил при этом Медведев.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которым по решению руководства страны предоставлено право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.

"Газпром" стал акционером Bosphorus Gaz в 2009 г.

Ранее СМИ сообщали о намерении "Газпрома" продать этот актив.