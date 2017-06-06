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"Газпром" подтвердил решение продать свою долю в Bosphorus Gaz

Экономика и бизнес
6 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По словам зампреда правления газового холдинга, такое решение принято из-за событий на турецком рынке

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром" может продать 71%-ю долю в турецком импортере газа Bosphorus Gaz, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. Последние события сильно повлияли на курс турецкой лиры, цены остаются регулируемыми. Фактически свободного рынка как не было, так и нет, несмотря на то, что приняли соответствующий закон. В связи с этим мы стали рассматривать вопрос о том, чтобы выйти из этого актива из соображений непредсказуемости", - сказал он.

"Кто окажется окончательным владельцем - надо еще подождать", - отметил при этом Медведев.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которым по решению руководства страны предоставлено право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.

"Газпром" стал акционером Bosphorus Gaz в 2009 г.

Ранее СМИ сообщали о намерении "Газпрома" продать этот актив.

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Медведев, Александр Иванович
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