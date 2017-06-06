СМИ: Эр-Рияд запретил банкам королевства проводить операции с Катаром в его нацвалюте

КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Центробанк Саудовской Аравии отдал распоряжение прекратить все операции банков королевства с финансовыми организациями Катара в национальной катарской валюте, риалах. Об этом передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленные источники в саудовском ЦБ.

Сообщается также, что финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с утра вторника заморозили свои транзакции в катарских риалах и приостановили обменные операции по покупке и продаже национальной валюты Катара. До сих пор, однако, официального заявления Центробанка ОАЭ по данному поводу не поступало.

В свою очередь Бахрейн также решил приостановить финансовые отношения местных финучреждений с Катаром. По поступающей информации, официально эти меры будут приняты в стране с ближайшего четверга.

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.